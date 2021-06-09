Российский голкипер московского ЦСКА, бывший игрок сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассказал, в какой роли примет участие в чемпионате Европы по футболу.

В своем «Инстаграме» Акинфеев рассказал, что будет принимать участие в съёмках передачи «Коммент.Шоу» на протяжении чемпионата Европы.

«От Коммент.Шоу не скрыться даже в отпуске. Ладно, вызов принят! Буду следить за ЕВРО вместе с друзьями из КомментюШоу и делиться мнением со зрителями!», — написал Акинфеев под видео.

Напомним, Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России по футболу в 2018 году после чемпионата мира в России. На Евро-2020 Станислав Черчесов вызвал троих голкиперов — Юрия Дюпина, Матвея Сафонова и Антона Шунина.