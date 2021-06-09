Стало известно, какую роль будет играть олимпийская чемпионка Алина Загитова в ледовом шоу «Руслан и Людмила» Татьяны Навки. Спектакль планируют показывать с 1 июля по 30 сентября в Сочи.

В шоу Загитова получила одну из главных ролей — она сыграет Людмилу. В «Инстаграме» Татьяны Навки появились кадры с фотосессии Алины Загитовой в образе Людмилы — на некоторых снимках она с коллегой по шоу Петром Чернышовым.

Шоу «Руслан и Людмила» ранее показывалось и в других городах, однако Алина Загитова не принимала в нем участия.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова не вошла в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон-2021/22.