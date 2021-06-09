Немецкий футбольный тренер, бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как он относится к жене владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Зарему и ее мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке» — в том числе в сложные периоды. За это ей очень благодарен», — отметил Тедеско в интервью порталу «Спорт-Экспресс».

Тренер также подчеркнул, что в какой-то момент «Спартак» остался без генерального директора после увольнения Томаса Цорна, и в этот момент ему очень помогли Федун и Зарема — они вернули тренеру позитивный настрой.

Напомним, Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с осени 2019 года по конец сезона-2020/21, после чего покинул клуб по семейным обстоятельствам.