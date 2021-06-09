Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о перспективах команды на Евро-2020.

Слова Черчесова цитирует портал die Presse. По словам тренера, футболисты выполняют повседневную работу, как и их соперники.

«Мы не мечтатели, мы просто делаем своё дело. Чемпионат Европы — сложный турнир. С одной стороны, у нас могло бы быть небольшое преимущество в матчах с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге», — отметил Черчесов, добавив, что это преимущество может сработать только если команда выполнит работу.

«Мы сделали выводы после товарищеских матчей с Польшей и Болгарией, определили итоговую заявку. Мы последовательны в своих действиях. Если думаешь о последнем рубеже, провалишься в первом», — сказал Черчесов, подчеркнув, что мало команд может ставить перед собой большие цели.