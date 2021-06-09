Сборная Португалии по футболу разгромила команду Израиля в товарищеском матче накануне старта чемпионата Европы 2020.

Игра прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды хозяев.

В составе сборной Португалии дубль оформил Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», ещё по голу забили капитан команды Криштиану Роналду и Жоау Канселу. Команда Фернанду Сантуша в общей сложности нанесла 24 удара по воротам, из которых 10 пришлись в створ.

В группе на Евро-2020 Португалия сыграет со сборными Венгрии, Франции и Германии. Первая игра — против Венгрии — назначена на вторник, 15 июня. Отметим, сборная Португалии является действующим чемпионом Европы по футболу, команда выиграла турнир во Франции в 2016 году.