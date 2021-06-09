Главные новости с волейбольных площадок, теннисных кортов и футбольных полей — в традиционном дайджесте за 9 июня:

Франция обыграла Россию в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу уступила команде Франции в матче предварительного этапа розыгрыша Лиги наций. Игра прошла на первой площадке центра «Римини Фьера» и завершилась со счётом 3:1 в пользу французских волейболистов. Счет по партиям 25:22, 18:25, 20:28, 25:19 в пользу команды Франции.

Павлюченкова/Рыбакина вылетели с парного турнира «Ролан Гаррос», проиграв паре Пера/Линетт

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции в парном разряде вместе со своей партнёршей из Казахстана Еленой Рыбакиной. В матче 1/4 финала парного женского турнира Павлюченкова/Рыбакина проиграли дуэту из Польши и США — Магде Линетт и Бернарде Пера. Игра прошла на корте Симоны Матье, заняла три сета и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:2 в пользу польки и американки.

Португалия разгромила Израиль в товарищеском матче накануне старта Евро-2020

Сборная Португалии по футболу разгромила команду Израиля в товарищеском матче накануне старта чемпионата Европы 2020. Игра прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды хозяев. В составе сборной Португалии дубль оформил Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», ещё по голу забили капитан команды Криштиану Роналду и Жоау Канселу.

УЕФА приостановил разбирательство в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

В УЕФА объявили о том, что разбирательство в отношении трёх европейских клубов, не вышедших из проекта Суперлиги, приостановлено. Информация об этом появилась на официальном сайте УЕФА. На данный момент дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» приостановлено. Разбирательство начали в конце мая в связи с тем, что эти клубы подозревали в возможном нарушении положений нормативных документов УЕФА из-за проекта европейской Суперлиги.

Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана. Игра состоялась на корте Филиппа Шатрье в центре «Ролан Гаррос» и заняла четыре сета. Счет по сетам 6:3, 4:6, 6:4, 6:0. Теннисисты провели на корте более двух с половиной часов.

Маурицио Сарри возглавил «Лацио«

Бывший наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри назначен на пост главного тренера римского «Лацио». Итальянский клуб намекнул на назначение футболиста, опубликовав эмодзи сигареты в «Твиттере». Информацию подтвердил и журналист Фабрицио Романо, по сведениям которого тренер подписал контракт до 2023 года.