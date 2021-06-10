Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями об уходе из команды Доменико Тедеско, который в минувшем сезоне РПЛ занимал пост главного тренера команды.

«Обидно, что Тедеско ушел. Есть грусть. С ним были очень хорошие отношения. Я бы еще поработал с ним с удовольствием», – цитирует Джикию «Бомбардир».

Напомним, что немецкий специалист возглавил «Спартак» в 2019 году. Под его руководством по итогам прошлого сезона чемпионата России красно-белые финишировали на втором месте в турнирной таблице и получили право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско может возглавить «Сампдорию», «Специю», «Ганновер», «Айнтрахт» и «Фенербахче».