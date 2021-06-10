Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о своей мечте в футбольной карьере.

«Мечта в футболе? Выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира — как бы банально это ни звучало. Получится, не получится — это уже другой вопрос. Но это мечта, цель, и мы делаем все, чтобы к ней прийти», — сказал Сутормин в интервью «Матч ТВ».

27-летний Алексей Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. Он выиграл с командой два чемпионата России (2020, 2021), а также Кубок России (2020). В минувшем сезоне РПЛ он принял участие в 26 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

На данный момент Алексей Сутормин еще не сыграл за сборную России ни единого матча.