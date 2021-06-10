Мужская сборная России по волейболу встретится с Канадой на предварительном этапе Лиги наций. Игра будет проходить в итальянском Римини на арене «Римини Фьера» сегодня, 10 июня, и начнется в 13:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

После семи матчей российская команда под руководством Туомаса Саммельвуо занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Сборная России обыграла Нидерланды, Иран, США и Австралию, но уступила Японии, Польше и Франции.

Сборная Канады располагается на 12 месте в турнирной таблице. На счету «кленовых листьев» 7 очко в семи встречах.