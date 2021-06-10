Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сможет работать на предстоящем чемпионате Европы. УЕФА аккредитовал журналиста. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Напомним, ранее появилась информация, что Арустамян не прошел аккредитацию и не сможет присутствовать на матчах Евро-2020 в качестве журналиста. Для допуска к работе на европейском турнире все оргкомитеты должны дать одобрение на аккредитацию, однако комитет Азербайджана не сделал этого для Арустамяна.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье. На групповом этапе сборная России сыграет в группе B, матчи которой примут Санкт-Петербург и Копенгаген. Соперниками России станут Бельгия (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндия, (16 июня, Санкт-Петербург) и Дания (21 июня, Копенгаген).