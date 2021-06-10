Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о своем будущем после завершения карьеры.

«Недавно получил новую работу — буду ассистентом главного тренера в «Генте». Это ещё один вызов в моей жизни. Информация о том, что я могу работать скаутом в «Зените»? Нет. Никто из «Зенита» со мной не контактировал по этому поводу. Тема нашего сотрудничества не обсуждалась», — сказал Ломбертс в интервью «Чемпионату».

Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. На его счету 289 матчей за петербургский клуб. За этот период он выиграл с командой 12 титулов, в том числе 4 чемпионата России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Николас Ломбертс завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Ранее сообщалось, что он может вернуться в клуб на одну из административных должностей.