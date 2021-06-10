Российский легкоатлет Сергей Шубенков в интервью Tolknews порассуждал об обвинениях в свой адрес относительно применения допинга.

«История на самом деле банальная и совершенно дурацкая. Меня еще забавляют формулировки. У меня есть подозрения, откуда это пошло, но я пока не готов их назвать из-за юридических моментов. И эта история еще не закончилась, общаться приходится с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность», — сказал Шубенков.

Напомним, что в феврале российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило факт применения допинга легкоатлетом. Была информация, что Шубенков сдал положительный на фуросемид, который применяется для выведения запрещённых веществ и поэтому приравнен к допинговым препаратам.

Сергей Шубенков является чемпионом мира и двукратным чемпионов Европы.