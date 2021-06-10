Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о задачах армейского клуба на будущее.

«Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу — стать чемпионами. У нас нет никакой другой цели и не будет никогда», — цитирует Гинера ТАСС.

ЦСКА является 6-кратным чемпионом России. Последний раз армейцы становились лучшим клубом страны в 2016 году.

По итогам минувшего сезона в РПЛ московский клуб занял шестое место в турнирной таблице и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

Новый сезон в России начнется 17 июля матчем за Суперкубок России. В нем встретятся «Зенит» и «Локомотив».