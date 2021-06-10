Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев ответил экс-зенитовцу Александру Кержакову относительно того, что в нынешней национальной команде отсутствуют игроки уровня Андрея Аршавина.

«Почему нет? У нас есть Головин, Миранчук, которые точно могут придумать что-то нестандартное. Тот же Черышев может сыграть ярко. Просто ситуации в игре разные бывают. Иногда нужно действовать проще, иногда — что-то придумывать», — цитирует Соболева «Российская газета».

12 июня сборная России начнет свое выступление на чемпионате Европы. Команда Станислава Черчесова на «Газпром Арене» встретится с бельгийцами. Также россияне на групповом этапе сыграют с Данией и Финляндией.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.