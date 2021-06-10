Защитник «Зенита» Деян Ловрен, который вызван в сборную Хорватии для участия в предстоящем чемпионате Европы, поделился ожиданиями от турнира.

«Мне нравится, что нашу сборную не считают фаворитом турнира. Это может помочь нам добиться успеха. Нужно играть в свой футбол и получать удовольствие от чемпионата Европы», — цитирует Ловрена Sky Sports.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.

Хорватия на групповом этапе сыграют с Англией, Чехией и Шотландией. Напомним, что на чемпионате мира 2018 года в России хорваты дошли до финала, где уступили французам.