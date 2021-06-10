Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о работе с нападающим Александром Кокориным.

«Саша всегда хорошо работал в «Спартаке». Не было ни единого занятия, после которого я бы сказал: «Что-то Кокорин бегал без желания». Он отдавался на сто процентов», — сказал Тедеско в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком» летом 2020 года. Однако уже в зимнее трансферное окно он покинул московский клуб, перейдя в итальянскую «Фиорентину». В общей сложности 30-летний нападающий сыграл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.