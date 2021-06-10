Спустя целый год чемпионат Европы по футболу 2020 (или 2021, если взглянуть на календарь) наконец-то действительно начинается! Уже сегодня в Риме на Олимпийском стадионе состоится матч открытия — Италия сыграет против Турции, ну а затем вихрь футбола завертится по всей Европе!

Чего же ждать болельщикам от Евро-2020? Рассказывает Nevasport.

Проведение чемпионата Европы сразу в нескольких городах по всему континенту было красивой идеей для празднования юбилейного турнира. Но в 2021-м году пока это приносит одни неудобства. Из-за пандемии коронавируса все болельщики оказались в неравном положении — кого-то не пускают, кому-то не удаётся сдать билеты, возникают проблемы с аккредитацией…

Уже случилось несколько скандалов перед самим Евро, а дальше их может быть ещё больше.

На одном из матчей сборной России придётся обойтись без поддержки трибун — в Данию не пускают российских болельщиков даже с билетами на матч. Скольким русским эмигрантам удалось купить билеты на Евро-2020 в Дании — примерно столько же болельщиков российской сборной можно будет увидеть на трибунах. Но шансы на это весьма маленькие: после слепой жеребьёвки число зрителей на матче сократилось втрое.

Зато в Санкт-Петербург приедут иностранные болельщики, и их уже стоит опасаться: два матча в городе играет сборная Польши, а болельщики этой сборной нам хорошо знакомы — побоище в Варшаве на Евро-2012 многие помнят до сих пор. Будем надеяться, что на российской земле история не повторится, тем более Польша и Россия в очных матчах в группе не сойдутся.

Перед турниром сборная Украины пошумела своей формой с силуэтом карты страны (в которую вошел из полуостров Крым). В России на этот шаг отреагировали очень резко, обозвав это политической провокацией, однако УЕФА форму согласовал и попросил снять с формы только слоган «Героям слава». Другое дело — Украина может встретиться с Россией в четвертьфинале, если команды займут разные места в своих группах (первое-второе или второе-первое) и успешно преодолеют барьер 1/8 финала. Чуть подробнее о том, как и где это может случиться, мы писали здесь. В этом случае УЕФА не планирует разводить команды дополнительно — если реально такое произойдёт, то матч состоится. Какой ажиотаж и вой поднимется в этом случае — одному Богу известно.

Выступление сборной России непредсказуемо

Сборной России попалась такая группа, из которой можно как выйти, так и не выйти — и этот исход будет зависеть чуть ли ни от одного матча. Бельгия на несколько голов сильнее команды Черчесова, Финляндия — дебютант Евро, пусть и со своими амбициями, а Дания — примерно сопоставимый по силе соперник, который доставит проблем. Примерно то же самое было на чемпионате мира, но расстановка соперников другая: начинает Россия с самого сложного, затем идёт небольшая передышка, а в конце — битва с равным, от которой будет зависеть всё.

Выход сборной России из группы будет хорошим результатом, к которому нужно стремиться, а там дальше уже посмотрим, как все сложится.

А победитель — кто?

Самые низкие коэффициенты у букмекеров — у трёх сборных: Франции, Англии и Бельгии. Эти же команды были в центре внимания на ЧМ-2018 в России, Франция тогда выиграла турнир, Англия и Бельгия бились в матче за бронзу.

Однако не стоит сбрасывать со счетов и last dance Йоахима Лева, и пятый заход на Евро Криштиану Роналду со сборной Португалии, которая будет защищать титул чемпионов Европы, и несколько темных лошадок в виде Италии, Польши и даже Украины.