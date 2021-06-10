Российский легкоатлет Сергей Шубенков в интервью Tolknews высказался о низкой популяризации спорта в России.

«Кому спорт нужен? Ну вот вспомнят про меня раз в четыре года на Олимпийских играх, порадуются за меня, скажут, что Шубенков молодец. Или не молодец. И всё. А так, по большому счёту, у нас есть футбол, хоккей и фигурное катание. А про остальной спорт можно говорить «спасибо, расходимся», — сказал Шубенков.

Сергей Шубенков является чемпионом мира и двукратным чемпионов Европы. Ранее российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обвинило Шубенкова в применении допинга. При этом всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не одобрила Шубенкову заявку на статус нейтрального спортсмена.