Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов может появиться на поле в составе национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

Пресс-служба сборной России сообщила, что перед стартом турнира расположение команды покинули Андрей Лунёв, Илья Самошников и Роман Евгеньев. Таким образом Кудряшов остался в составе сборной, несмотря на травму, полученную перед товарищеским матчем против Болгарии (1:0).

12 июня сборная России начнет свое выступление на чемпионате Европы. Команда Станислава Черчесова на «Газпром Арене» встретится с бельгийцами. Также россияне на групповом этапе сыграют с Данией и Финляндией.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.