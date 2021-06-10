Испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом будет работать на первом матче сборной России в рамках чемпионата Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что Лаос был главным арбитром на последнем финале Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити».

В поле помогать Лаосу будут Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Резервный судья — Фернандо Андрес Рапальин. За VAR будут отвечать Алехандро Эрнандес, Жоау Пиньейру, Иньиго Прието и Хуан Мартинес.

12 июня сборная России начнет свое выступление на чемпионате Европы. Команда Станислава Черчесова на «Газпром Арене» встретится с бельгийцами. Также россияне на групповом этапе сыграют с Данией и Финляндией.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.