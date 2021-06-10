На предстоящем чемпионате Европы участники турнира будут иметь право вставать на одно колено в знак поддержки движения Black Live Matter (жизни темнокожих имеют значение), которое направлено на борьбу с расизмом.

«УЕФА категорически против расизма, и любой игрок, который хочет добиться равенства между людьми, преклонив колено, получит это право. Мы призываем зрителей проявлять уважение к командам и игрокам, преклоняющим колено», — цитирует Mirror одного из представителей УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.