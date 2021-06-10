В УЕФА отреагировали на запрос от Российского Футбольного Союза по поводу провокации на форме сборной Украины для чемпионата Европы по футболу 2020.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА. По дизайну футболки с использованием границ государства, у организации претензий нет. «Он соответствует критериям, изложенным в статье 12 Правил УЕФА по экипировке», — отмечено в источнике.

Также слоган «Слава Украине» может быть оставлен на форме, поскольку сам по себе он может рассматриваться как общая фраза. В контексте с лозунгом «Героям слава» на внутренней стороне футболки фраза уже превращается в политическое заявление, у которого есть историческое и милитаристское значение, поэтому вторую часть лозунга необходимо будет убрать.