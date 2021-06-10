Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов сегодня, 10 июня, провёл первую тренировку на футбольном поле, после повреждения икроножной мышцы перед игрой со сборной Болгарии.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

В четверг, 10 июня, сборная России провела заключительную тренировку на базе «Новогорск» в Подмосковье, после чего полетит в Санкт-Петербург на первый матч чемпионата Европы по футболу против сборной Бельгии. Игра состоится в субботу, 12 июня, на «Газпром-Арене», начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени.

В тренировке приняли участие все игроки, которые попали в основную заявку. Сообщается, что у Кудряшова было две составных части занятия: первая — в тренажёрном зале, вторая — на поле.