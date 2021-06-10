Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался о том, что не хотел бы идти в политику после завершения спортивной карьеры.

В интервью Tolknews.ru Шубенков отметил, что не собирается идти в политику. «Не хочу туда идти, и предложения мне не поступали. Я не вижу себя там. Я очень боюсь, что наступит день, когда придется это сделать, но очень не хочу», — сказал спортсмен.

Для примера Шубенков упомянул случай, когда он был в комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики, где все сидели вечерами и писали письма. «Могу сказать, что не от хорошей жизни мы это делали. Просто по-другому уже было никак – наша федерация топталась на одном месте, никаких перспектив не предвиделось, штраф платить не собиралась», — отметил Шубенков.