Мужская сборная России по волейболу начала матч против команды Канады в рамках предварительного этапа Лиги наций.

Игра проходит на одной из площадок центра «Римини Фьера» в итальянском городе Римини. Прямую трансляцию матча можно будет найти здесь.

После семи матчей на предварительном этапе Лиги наций российская команда под руководством Туомаса Саммельвуо занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Сборная России обыграла Нидерланды, Иран, США и Австралию, но уступила Японии, Польше и Франции.

Сборная Канады выступает на турнире пока менее удачно: в ее копилке всего две победы (над Аргентиной и Болгарией) и пять поражений (от США, Бразилии, Ирана, Италии и Словении). Сейчас Канада идет на 12-м месте в турнирной таблице.