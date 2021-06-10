Стала известна возможная дата боксёрского поединка британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика.

Информацию о поединке сообщил журналист портала Yahoo Sports Кевин Йол в своём аккаунте в «Твиттере». По его данным, поединок состоится 25 сентября.

Напомним, сейчас Энтони Джошуа 31 год, он является чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе во версиям трёх организаций — WBA, WBO и IBF. На счету Джошуа 24 победы в боксёрских поединках, из которых 22 — нокаутом.

34-летний Александр Усик за свою спортивную карьеру одержал 18 побед, из которых 13 нокаутом, и пока не потерпел ни одного поражения. Ранее украинец был чемпионом мира по боксу по версиям четырёх организаций — WBA, WBO, WBC и IBF в весе до 90,71 кг.