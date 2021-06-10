Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о матче против сборной Бельгии, который россиянам предстоит сыграть на старте Евро-2020.

«Бельгийцы — фавориты? На бумаге — да, но футбол — это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности — это абсолютно разные вещи», — заявил Черчесов во время интервью ютуб-каналу Соловьев LIVE.

По мнению Черчесова, силы иногда бывают разными, как и сильные стороны соперников, например Испания и Бельгия — это команды одного класса, но разного стиля.

«Понятно, что день открытых дверей в День России устраивать нельзя, но другое дело, что всё надо учесть», — заявил Черчесов.

Напомним, игры Бельгия — Россия запланирована на 12 июня в Санкт-Петербурге.