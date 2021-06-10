Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт специально для «Неваспорт» прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб в очередной раз попытается приобрести у ЦСКА хорватского полузащитника Николу Влашича.

«Я в это не верю, честно говоря. ЦСКА сейчас хорошо финансово обеспеченный клуб и смысла зарабатывать на продаже своего лидера я не вижу. Думаю, что Гинер или Орешкин вряд ли отдадут его. При этом непонятна мотивация самого Влашича, в ЦСКА у него все хорошо, неизвестно в каком состоянии он вернется из сборной Хорватии после чемпионата Европы. «Зениту» он, конечно, пригодился бы без сомнения, наверняка усилил бы команду», — сказал Рапопорт.

Известно, что клубы уже вели переговоры по игроку в прошлом году, но армейцев не устроило предложение «Зенита».

Никола Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В минувшем сезоне РПЛ он сыграл за московский клуб 26 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.