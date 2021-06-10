Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о перспективах Анастасии Павлюченковой на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Слова Тарпищева цитирует портал РИА Новости.

«Я считаю, что по игре Павлюченкова сейчас способна не только пройти Зиданшек, но и выиграть «Ролан Гаррос». Словенку Анастасия пройдёт, если восстановится от предыдущих тяжёлых матчей», — сказал Тарпищев, отметив, что по уровню игры Павлюченкова спокойно может пройти в финал, а все решит степень физической усталости.

Напомним, сегодня, 10 июня, Анастасия Павлюченкова сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». Начало матча назначено на 16:00 по московскому времени. В другом полуфинале сыграют Мария Саккари и Барбора Крейчикова.