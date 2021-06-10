Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о том, что звезда «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне мог оказаться в махачкалинском клубе в 19-летнем возрасте.

«В 2010 годм мы искали усиление для команды, но с учётом того, чтобы цена футболиста составляла не более € 500 тыс. И вышли на Де Брёйне. Мы хотели приобрести его, начали переговоры, но нам сказали, что он стоит € 3 млн. У нас не было таких денег, поэтому мы дали заднюю. А сейчас этот парень стоит около € 100 млн», — цитирует Гаджиев RT.

В 2010 году Де Брёйне являлся игроком бельгийского «Генка». С 2015 года он выступает за «Манчестер Сити», с которым трижды становился чемпионом Англии. По итогам сезона 2019/20 бельгиец был признан лучшим игроком АПЛ.