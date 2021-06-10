Уже третий российский арбитр за последнее время был отстранён от дел. И если раньше это касалось внутренних разбирательств, то сейчас санкции прилетели от УЕФА. Сергей Лапочкин, ставший 3-м в списке лучших судей России за прошедший сезон, был отстранён на 10 лет от футбольной деятельности.

За что отстранили Лапочкина? Его карьера закончена?

Еще в 2018 году Сергей Лапочкин и его бригада были назначены на матч квалификации Лиги Европы «Ветспилс» — «Бордо». Одна из сторон выходила на судью с предложением повлиять на результат, но он отказал — однако не сообщил об этом случае в УЕФА. Даже такая маленькая оплошность очень строго наказывается: латвийский клуб «Ветспилс» на 8 лет отстранили от еврокубков, а Лапочкина — на 10 лет от футбольной деятельности.

Отстранение распространяется не только на европейские матчи, но и на все футбольные матчи в России. Сейчас Лапочкину 40 лет, через десять лет (дисквалификация кончается 25 марта 2031 года) ему будет 50, а в таком возрасте судьи уже карьеры заканчивают.

Российским арбитрам закрыта дорога на евроарену? Что теперь делать?

Как считает экс-арбитр Игорь Федотов, Лапочкин действительно навредил не только себе, но и всему российскому судейству, пусть его отстранение и не связано непосредственно с качеством работы.

«Для России минус то, что он был арбитром ФИФА, хоть и во второй группе. Теперь у нас восемь арбитров, один из них не говорит на английском. Лапочкин подставил всех, для россиян это клеймо. Отмыться можно только хорошим судейством на европейских полях», — сказал Федотов в комментарии для «Чемпионата».

А как же российские судьи смогут реабилитироваться? Первая возможность уже под носом — это чемпионат Европы по футболу.

На Евро-2020 будет работать одна российская бригада арбитров — во главе с Сергеем Карасевым. Он регулярно работает на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, судил игры сборных на чемпионате Европы 2016 года во Франции и на чемпионате мира по футболу в России. На крупные турниры всегда отбирают одну бригаду от страны, так что попадание команды Карасева — уже хороший результат.

До того, как Карасев попал на Евро-2016, российских арбитров на крупных турнирах не было 10 лет — с момента великого перформанса Валентина Иванова в Германии. Тогда российский арбитр в матче 1/8 финала между Португалией и Нидерландами показал 16 жёлтых карточек и удалил с поля четырёх футболистов (по двое — с каждой стороны).

В целом, в последние годы претензий к Сергею Карасеву и его бригаде в Европе не было. Громким оказался лишь случай с матчем «Марселя» и «Ред Булл Зальцбурга» в Лиге Европы (2018 год), где россиянин допустил ошибку, приведшую к изменению результата: ошибочно назначил угловой. Позже арбитр извинился за ошибку, и тогдашний тренер вылетевшего «Зальцбурга» Марко Розе отметил, что готов простить судью. После случая с Лапочкиным вряд ли к бригаде Карасева поменяют отношение — ведь сам он работает чаще всего на высоком уровне и серьёзные ошибки допускает редко.

В список арбитров ФИФА теперь входят 8 судей, и в ближайшие годы из-за возраста список может покинуть Владислав Безбородов (ему уже 47 лет). В целом, все судьи из этого списка не так часто бывают героями скандалов, так что на них можно будет положиться.

Другое дело, что сейчас внутри России идёт отстранение за отстранением, давление на нынешних арбитров растёт и проштрафиться может кто-то ещё. Лишились работы арбитры Михаил Вилков и Станислав Васильев, будем надеяться, что на этом чистка и закончится, иначе матчи просто станет некому судить.

Сергею Карасеву хочется пожелать хорошо отсудить все матчи Евро-2020, на которые его назначат. Кейс Лапочкина же стал для российских арбитров хорошим уроком: на европейской арене обязательно заметят то, на что можно закрыть глаза в России — и карьера закончится в любой момент.