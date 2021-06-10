Бывший защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс оценил недостатки сборной Бельгии по футболу перед матчем со сборной России на Евро-2020.

В интервью порталу «Чемпионат» Ломбертс отметил, что заметных слабостей он не видит, ведь неслучайно Бельгия идет на первом месте в рейтинге ФИФА. Защитник подчеркнул, что на каждой позиции у команды по два топ-игрока, который выступают за топ-клубы.

«Может, линия обороны становится чуть медленнее, так как наши защитники не молодеют, но и это не проблема, ведь сборная Бельгии играет в три или пять человек сзади. К тому же Денайер из «Лиона» довольно быстр и молод», — рассказал Ломбертс.

Игра Россия — Бельгия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге.