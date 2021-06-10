Ассоциация футбола Украины будет вести переговоры с УЕФА для того, чтобы команде разрешили оставить слоган «Героям Слава» на форме сборной Украины по футболу для Евро-2020.

Информацию об этом сообщает портал Tribuna.com.

Ранее УЕФА принял решение, согласно которому Украине нужно будет убрать с внутренней стороны футболки лозунг «Героям Слава», поскольку в сочетании с фразой «Слава Украине» это выражение приобретает политический окрас с исторической и милитаристской подоплёкой.

Сам слоган «Слава Украине», а также начертания контура карты страны вместе с полуостровом Крым Украине разрешили оставить, поскольку это не противоречит пунктам регламента УЕФА. Письмо с жалобами на форму сборной Украины направили из Российского футбольного союза.