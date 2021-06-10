Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли финал Открытого чемпионата Франции по теннису в миксте, на решающем тай-брейке уступив англо-американской паре Дезире Кравчик/Джо Солсбери.

Теннисисты провели на корте Филиппа Шатрье 1 час и 16 минут, счёт по сетам 6:2, 4:6, счёт на решающем тай-брейке 10:5 в пользу Кравчик/Солсбери.

На счету российского дуэта пять подач навылет и две двойные ошибки за игру, их соперники сделали на одну ошибку меньше, а также всего три эйса. Также Веснина и Карацев реализовали 2 брейк-пойнта, в то время как Кравчик и Солсбери — всего один.

Отметим, Елена Веснина и Аслан Карацев на этом турнире выступали в паре друг с другом впервые в карьере. Веснина является олимпийской чемпионкой в женском парном разряде.