Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Италии по футболу Клаудио Маркизио высказался о том, кто выиграет Евро-2020, а также о том, как выступит на турнире сборная России.

«У сборной России хорошая команда, где играет мой друг Артем Дзюба. Он — лучший капитан!», — сказал Маркизио, чьи слова цитирует «Матч ТВ».

По мнению Маркизио, чемпионом турнира станет сборная Франции, а дальше расположатся такие команды, как Италия, Испания, Португалия, Англия, Германия.

«Италия ещё не готова стать чемпионом Европы, потому что у нас новая команда, а у Франции есть большие игроки, победившие на чемпионате мира-2018 в России. Думаю, Франция — лучшая команда на этом Евро», — отметил Маркизио.