К матчам чемпионата Европы по футболу 2020 в Санкт-Петербурге был запущен проект «Футбольная сборная мостов».

СПб ГБУ «Мостотрест» запустило интерактивный проект для жителей и гостей города, который познакомит их с 11 петербургскими мостами, а также окружающими их местами для отдыха, а также различными достопримечательностями.

На сайте «Мостотреста» представлены 11 различных маршрутов по городу рядом со стадионом «Газпром-арена», каждый из которых связан с определенным мостом — Яхтенным, пешеходным мостом у арены, 1-м, 2-м или 3-м Елагиным мостом, Молодежным или Лазаревским мостом, Большим Крестовским или Малокрестовским, 14-м Каменноостровским или Большим Петровским мостом.

Евро-2020 в Санкт-Петербурге стартует 12 июня матчем Бельгия — Россия.