Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Канады в рамках предварительного этапа волейбольной Лиги наций.

Игра прошла на одной из площадок центра «Римини Фьера» в городе Римини и завершилась со счётом 3:1 в пользу российских волейболистов. Счет по партиям 25:18, 25:18, 23:25, 25:23 в пользу России.

В составе российской сборной самым результативным игроком оказался диагональный Максим Михайлов, который набрал за встречу 22 очка. Также ещё 18 очков сборной России принёс доигровщик Дмитрий Волков.

В составе сборной Канады больше всего очков в этой игре заработал диагональный Шерон Вернон-Эванс, на его счету 15 баллов.

В следующем туре сборной России предстоит сыграть со сборной Словении.