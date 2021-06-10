Английские футболисты, полузащитники национальной команды Джордан Хендерсон и Рахим Стерлинг в скором времени станут кавалерами ордена Британской империи.

Об этом сообщает издание The Sun. По данным портала, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже успел подписать указ о вручении наград этим двум футболистам.

Также в СМИ сообщают причины, по которым Хендерсон и Стерлинг будут удостоены такой государственной награды. Стерлинга планируют отметить за его борьбу с расизмом, а Хендерсона — за организацию фонда помощи врачам в период первой волны коронавируса в апреле 2020 года.

Ранее кавалером ордена Британской империи стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, его наградили за его активную благотворительную деятельность. Кавалер ордена Британской империи — это низший ранг ордена.