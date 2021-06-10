«Уфа» намерена подать в суд на спутницу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову. Ранее Салихова, входившая в совет директоров красно-белых, неоднократно критиковала гендиректора уфимцев Шамиля Газизова, который вторую половину прошлого года работал в «Спартаке».

По словам председателя совета директоров Ростислава Мурзагулова, клуб намерен отсудить у Салиховой миллион рублей.

«Возмущены ее заявлениям о том, что Шамиль Газизов на момент работы в «Спартаке» руководил еще и «Уфой», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Мурзагулова. — А мы с Шайбековым тогда чем занимались?! Это ложь. Мы подадим иск на один миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации нашего клуба».

Мурзагулов пояснил, что в случае победы в суде «Уфа» переведет деньги в один из благотворительных фондов.