Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Павел Погребняк ушел из «Урала», сообщает официальный сайт клуба. 37-летний форвард покидает клуб в связи с истечением срока соглашения.

Погребняк выступал за «Урал» с лета 2018 года после ликвидации его бывшего клуба «Тосно». В конце сезона-2019/20 он уже ушел из клуба, но после нескольких месяцев без контракта снова подписал соглашение с екатеринбуржцами.

В сезоне-2020/21 Погребняк провел 18 матчей и забил 4 мяча в чемпионате России, а также отметился одной игрой в Кубке страны.

С января 2007 по август 2009 года Погребняк выступал за «Зенит», с которым выиграл Кубок УЕФА-2007/08, став лучшим бомбардиром того турнира. Также на его счету в составе «Зенита» титул чемпиона России, Суперкубок России и Суперкубок УЕФА.