Российский голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев проведёт завершающие переговоры с руководством клуба по новому контракту.

Информацию об этом сообщает портал Sport24. По данным издания, переговоры Лунева с «Зенитом» ожидаются в ближайшее время. Предыдущий договор голкипера с клубом завершился в начале июня.

После проведения переговоров ситуация с будущим Лунева прояснится: он либо подпишет контракт с «Зенитом» на улучшенных условиях, либо уйдет из клуба бесплатно и подпишет контракт с другой командой.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Лунева заинтересован «Бешикташ». Зимой 2021 года Лунев мог оказаться в стамбульском клубе, но «Зенит» тогда не устроила сумма трансфера.