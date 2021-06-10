Голландский полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум стал игроком «Пари Сен-Жермен». Информацию об этом сообщает пресс-служба клуба.

Известно, что Вейналдум подписал контракт до 2024 года. В «ПСЖ» голландец перешел бесплатно, поскольку его контракт с «Ливерпулем» завершится в ближайшие недели. В сезоне-2020/21 Жоржиньо принял участие в 38 матчах АПЛ и забил 2 мяча.

По данным СМИ, Вейналдум будет получать в «Пари Сен-Жермен» около 10 миллионов евро. Парижскому клубу удалось перехватить игрока у «Барселоны», поскольку «ПСЖ» предложил более высокую зарплату. Известно, что трансфер Вейналдума в стан «сине-гранатовых» одобрил Рональд Куман, в сборную Нидерландов планировали отправить медиков «Барселоны» для проведения обследования, однако все сорвалось.