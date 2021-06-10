Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия высказал своё мнение о партнере по команде — нападающем Артеме Дзюбе.

Слова Джикии цитирует «Российская газета».

«У нас есть капитан, который подбадривает остальных и является лидером. Безусловно, Дзюба — лидер как на поле, так и в раздевалке, он играет большую роль в коллективе!», — отметил Джикия, добавив, что на сборах он мало контактирует с Дзюбой, поскольку в тренировочном процессе очень много разных активностей и процедур, где принимает участие не вся команда.

Напомним, следующий матч сборной России по футболу пройдет в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Россия сыграет с командой Бельгии первый матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020.