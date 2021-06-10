Мужская сборная России по волейболу сыграет с командой Словении в розыгрыше предварительного этапа Лиги наций.

Игра состоится на площадке «Римини Фьера» в городе Римини. Начало матча назначено на 13:00 по московскому времени.

Команда Туомаса Саммельвуо за 8 туров одержала пять побед и допустила три поражения. На счету сборной России победы над сборными Нидерландов, Ирана, США, Австралии и Канады. Также российские волейболисты проиграли Франции, Польше и Японии. На счету команды 16 очков, пока она располагается на 7-м месте.

Команда Словении потерпела лишь два поражения — в играх против Сербии и Германии. Италию, Польшу, Нидерланды, Аргентину, Канаду и Францию Словения обыграла. Сейчас команда находится в топ-4 сильнейших сборных в турнирной таблице.