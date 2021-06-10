Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв представительницу Словении Тамару Зиданшек.

Игра прошла на корте Филиппа Шатрье центра «Ролан Гаррос», теннисистки провели на площадке чуть более полутора часов. Счет по сетам 7:5, 6:3 в пользу Павлюченковой.

На счету Павлюченковой три эйса и три двойных ошибки. Её оппонентка лишь один раз подала навылет, а также допустила те же три двойных ошибки.

В финале «Ролан Гаррос» Павлюченкова сразится с победительницей второго полуфинала Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция). Этот матч состоится сегодня, 10 июня, но позднее.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в октябре 2020 года обыграла в финале представительницу США Софью Кенин.