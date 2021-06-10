Российская теннисистка, олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина высказалась о поражении в финале Открытого чемпионата Франции по теннису в миксте.

Слова Весниной цитирует официальный портал «Ролан Гаррос».

«Я люблю Париж и «Ролан Гаррос». Конечно, я хочу сказать спасибо своему партнеру, который впервые сыграл микст, так что прошу его подбодрить», — отметила Веснина, выступавшая в смешанном парном разряде с Асланом Карацевым.

«Он дотащил нас до финала, победа была очень близка, но наши соперники оказались немного лучше», — заключила Веснина.

Напомним, Веснина и Карацев проиграли англо-американскому дуэту Дезире Кравчик/Джо Солсбери. Каждая пара выиграла по сету, а на решающем тай-брейке россияне уступили со счетом 5:10.