Бывший нападающий петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался о своих ожиданиях от чемпионата Европы по футболу и выступления сборной России.

Слова Данни цитирует портал Аppdeapostas.com.

«Хотелось бы увидеть финал Россия — Португалия! А вообще есть очень сильная Франция, Германия, которая всегда считается одним из кандидатов, Италия», — отметил Данни, добавив, что также к фаворитам можно причислить команду Испании несмотря на смену поколений, поскольку сборная собралась хорошая.

«Я бы поставил в первую очередь на Францию и Португалию», — сказал Данни.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2020 стартует уже завтра, 11 июня. В матче открытия в Риме на Олимпийском стадионе сойдутся сборные Италии и Турции.