Nevasport в преддверии старта Евро-2020 завершает серию ретроматериалов о выступлении сборной России на чемпионатах Европы по футболу. В заключительном шестом эпизоде – Евро-2016. Провал Капелло, новая надежда в лице Слуцкого, очередной скандал, очередная крылатая фраза. Время перемен настало.

Россия на Евро-2016:

Вратари: Акинфеев, Лодыгин, Гильерме

Защитники: Шишкин, Смольников, Игнашевич, Нойштедтер, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Д.Комбаров

Полузащитники: Юсупов, Глушаков, Мамаев, Головин, Широков, Шатов, Иванов, Самедов, Торбинский

Нападающие: Кокорин, Смолов, Дзюба

Англия — Россия — 1:1 (Дайер — В. Березуцкий)

Россия — Словакия — 1:2 (Глушаков — Вайсс, Гамшик)

Россия — Уэльс — 0:3 (Рэмзи, Тэйлор, Бэйл)

Итог: 1 очко, четвертое место в группе

Говоря о выступлениях России на чемпионатах Европы, до этого мы практически обходили стороной большие и важные отрезки – выступления России на чемпионатах мира. Однако в этот раз сделать это попросту невозможно, ведь промежуток между Евро-2012 и 2016 вместил в себя несколько ключевых событий, которые сыграют важную роль в понимании дальнейших процессов, протекавших в сборной.

После невыхода на ЧМ-2010 и провала на Евро-2012 в среде болельщиков и экспертов ходило популярное мнение: Хиддинк и Адвокат расхолодили сборную, дали игрокам слишком много свободы, и команде нужна жесткая рука, которая наведет порядок.

Идеальным кандидатом на роль «твердой руки» выглядел суровый Фабио Капелло. Экспертов не смутили ни солидный возраст итальянца, ни то, что единственный опыт работы со сборной – Англии – для него вышел не самым успешным. И поначалу всё даже начало получаться: сборная катком прошлась по отборочному циклу и уверенно вышла на чемпионат мира-2014. Однако уже в Бразилии проблемы «твердой руки» всплыли наружу: Капелло устроил для игроков настоящую казарму с кучей ограничений, как в быту, так и в матчах. И пока другие команды наслаждались жизнью и игрой на благодатных для этого бразильских полях, сборная России являла собой жалкое унылое зрелище. Казалось бы, сейчас РФС стоит убрать дона Фабио и начать строить команду по-новому.

Но не тут-то было. После уверенного выхода на чемпионат мира-2014 руководство РФС допустило большую ошибку, продлив и без того крупный контракт с Капелло аж до конца ЧМ-2018 (чтобы не украли). Неустойка за досрочную отставку была гигантской, а ко всему прочему после провала на чемпионате мира в Бразилии сборная начала еще и плыть в отборе на Евро-2016. Команда Капелло могла не выйти на турнир, где впервые играли целых 24 команды! То есть на Евро стала выходить половина сборных из отборочного турнира, но даже при наборе «две команды на место» россияне рисковали пролететь мимо турнира. А Капелло уволить не получалось.

И тут мы вынуждены сделать еще одно отступление и вспомнить, что в этот момент происходило в РФС. Дело в том, что осенью 2012 года, уже после назначения Капелло, состоялись первые и единственные в истории организации выборы с интригой. За пост главы организации боролись два мастодонта – многолетний руководитель ПФЛ Николай Толстых и глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Толстых победил с небольшим перевесом (139-118 в первом туре, 148-124 во втором), чем невольно начал войну с топовыми клубами, которые были преимущественно за Прядкина. Войну, в которой проиграл, потеряв серьезное финансирование. Поначалу все складывалось довольно мирно и продление контракта Капелло выглядело логичным ходом (хотя многие сомневались с целесообразности столь длинного соглашения). Поддержку Толстых при заключении нового контракта Капелло оказал и тогдашний министр спорта Виталий Мутко. Однако затем у РФС начались проблемы с финансированием, и неустойку Капелло выплатить просто было нечем. А Россия продолжала валиться в отборочном цикле.

В конце мая 2015 года Толстых досрочно был отправлен в отставку, а уже через месяц чудесным образом нашлись деньги на расторжение контракта с Капелло (неустойку выплатил бизнесмен Алишер Усманов). Удивительным образом на пост президента РФС вернулся Мутко, который до этого вынужден был уйти с должности из-за запрета госчиновникам занимать руководящие посты в спортивных федерациях.

Сборная России же оказалась в критической, но поправимой ситуации. Журналисты, которые еще недавно требовали «жесткой руки», сейчас сетовали на «концлагерь», в который Капелло превратил сборную, и надеялись, что новый тренер «разрядит обстановку». Более подходящего кандидата, чем добродушный весельчак Леонид Слуцкий, на тот момент просто не было. Да, всегда есть культовый персонаж Игорь Гамула, но за Слуцкого говорили еще и его успехи на тренерском поприще. Одна только проблема: специалист занимал пост наставника ЦСКА и не очень рвался его покидать.

И тут же в прессе вспомнили забытую песню о пользе тренеров-совместителей, с припевом «всегда будет в тонусе». Странно, что российское ноу-хау, столь «успешно» опробованное Олегом Романцевым и Валерием Газаевым, до сих пор не применялось в остальном мире. Что же французы, бразильцы, немцы, англичане и испанцы такие дураки, что назначают освобожденных тренеров в сборные? Они же в тонусе не будут!

Тем не менее, поначалу всё складывалось как нельзя лучше. Сборная при Слуцком ожила и в 2015 году выдала серию из пяти побед подряд, включая четыре в отборе на Евро и одну – в товарищеском матче с Португалией, будущим триумфатором турнира. Тренер сделал ставку на своих клубных подопечных, но это выглядело уже совсем не так, как при Газзаеве, тянувшем из ЦСКА совсем уж мутных персонажей. Армейцы и до Слуцкого составляли костяк сборной.

Заодно настоящим открытием для команды стали немолодые новички – хорошо знакомые Слуцкому Олег Иванов и особенно Олег Кузьмин. Именно последний забил решающий гол в последнем матче отбора против Черногории (2:0). Гол, который и вывел россиян на Евро-2016.

Кстати, возможно, усилий Слуцкого могло и не хватить, ведь именно с Черногорией его предшественник Капелло смог одержать «кабинетную» победу. В матче в Подогорице черногорцам было засчитано поражение 0:3 из-за поведения болельщиков – в той игре они уже на второй минуте нанесли травму нашему вратарю Игорю Акинфееву. Матч продолжился, но с трибун продолжали лететь предметы, и при счете 0:0 встреча была остановлена. Смог бы Капелло выиграть ее – большой вопрос.

Подготовка к Евро-2016 тоже шла весьма благостно и в отличной атмосфере. Апогеем ее стал поход Слуцкого и пятерых сборников на передачу «Что? Где? Когда?». В состав той команды, помимо Слуцкого, вошли Акинфеев, братья Березуцкие, Олег Иванов и Артем Дзюба. Сборная победила 6:4 и убила сразу двух зайцев: еще больше сплотилась перед Евро, а заодно вернула интерес болельщиков. Кто бы знал, что именно этот интерес и сыграет с ней жестокую шутку…

Проблемы у команды начались внезапно и в том месте, где и начинаются чаще всего перед крупными турнирами. Травмы. Из состава сборной выбыл ее новый неожиданный лидер Олег Кузьмин. Последовали повреждения двух из трёх ключевых центральных полузащитников – Игоря Денисова и Алана Дзагоева. И в довершение всего команда лишилась Юрия Жиркова. Позднее футболист рассказал, что у них произошел конфликт в перерыве товарищеского матча с Францией, но отрицал, что не поехал на Евро именно из-за этой ссоры. Сам Слуцкий также подтверждает, что не взял Жиркова из-за его травмы ахилла.

К чести тренера, он ни разу не пожаловался на повреждения ведущих футболистов и не попытался списать на них неудачу на Евро. Впрочем, проблем хватало и без травм. Незадолго до старта турнира начались непонятные эксперименты с составом: строенная атака в лице Дзюбы, Кокорина и Смолова (до июня 2016 такая связка провела вместе только 15 минут в матче с Лихтенштейном!), Нойштедтер в основе на позиции опорника, капитан Широков садится в запас…

С Англией игру удалось спасти на 92-й минуте. В трудный момент на помощь пришел новоиспеченный капитан команды Василий Березуцкий. Ничья с самым серьезным по именам соперником, которая больше запомнилась очередными фанатскими драками. Всё решал матч с равным соперником – Словакией. Поражение – 1:2. А вслед за ним хлесткая пощечина всему российскому футболу. 0:3 с Уэльсом. Да, сильным по составу. Да, с бронзовым призером того турнира. Да, с Бэйлом, когда он еще играл в футбол, а не в гольф. Но горек был даже не счет, а атмосфера полной безнадеги и безволия от нашей сборной. Да еще и очередные слухи о конфликте. Конфликт в сборной России на чемпионате Европы – это уже давняя традиция. Павел Мамаев вышел на игру с валлийцами с рассеченной бровью. В прессе поползли слухи о драке в сборной. Якобы футболист нагрубил Слуцкому, за что получил по лицу от Широкова. По другой версии подрались Широков и Глушаков, а Мамаеву попало, когда он кинулся их разнимать. Окончательной правды узнать так и не удалось, но официальная версия «Мамаев ударился в тренажерном зале о блин штанги» звучит очень уж неубедительно.

Вылет сборной России с Евро-2016 не стал каким-то откровением для опытных фанатов, но больно ударил по «сезонным» болельщикам, вспоминающим о команде только перед крупными турнирами. А тут еще позитивные репортажи федеральных каналов, рассказы о судьбе тренера-победителя Слуцкого и участие в «Что? Где? Когда?» повысили веру неискушенных зрителей в то, что у нас «снова есть Команда».

И именно этот градус ожиданий и последующее падение стали результатом одной из самых идиотских акций в истории российского спорта. Часто в посиделках на кухне кто-то может брякнуть: «Да разогнать этих зажравшихся миллионеров надо». Но нечасто речь во время посиделок выливается в интернет-петицию.

В 2016 году на сайте change.org, более известном как «ни на что не влияем, но даем ощущение причастности», появилась «петиция» с требованием «распустить сборную России по футболу» и вместо этого направить деньги «на развитие детско-юношеского футбола».

Непонятно, как автор петиции представлял себе роспуск сборной и чем бы это помогло детско-юношескому футболу (не говоря уже о санкциях ФИФА за вмешательство государства в дела федерации). А еще более непонятно, как такую нелепую и бестолковую «петицию» подписал почти миллион (!!!) человек, сделав ее самой популярной в русскоязычном сегменте портала.

А окончательным гвоздем в крышку гроба народной любви стал нелепый эпизод в Монте-Карло, где Павел Мамаев и Александр Кокорин посмели на собственные деньги закатить вечеринку, вместо того, чтобы прятаться по домам и скорбеть.

Позднее Слуцкий рассказывал, что после вылета от Уэльса группа футболистов подошла к нему и прямым текстом сказала: «Мы – г…о». Может, это было слишком жестким, но, пожалуй, наиболее точным определением состояния российского футбола на лето 2016 года.

Ненависть народа к сборной упала даже ниже, чем после 1:7 от Португалии и после «ваши ожидания – ваши проблемы» от Аршавина. За год до домашнего Кубка конфедераций и за два года до домашнего чемпионата мира вытаскивать команду из болота был призван Станислав Черчесов. Тренер, который тем летом удачно подсуетился и сделал золотой дубль с «Легией» в Польше.

Что было дальше, вы уже помните. Серия неудач в товарищеских матчах, ощущение безнадеги перед стартом ЧМ-2018, ярчайше проведенный турнир, Черчесов из «бездаря» превращается в «просто космос», чтобы обратно стать «бездарем» после неудач в Лиге наций.

Евро-2020 стартует уже завтра, 11 июня. Сборная России под руководством Черчесова проведет свой первый матч в Санкт-Петербурге, 12 июня, против Бельгии. Также ей в группе предстоит еще одна игра в Петербурге (16 июня с Финляндией) и встреча в Копенгагене с Данией (21 июня). Что из этого выйдет, узнаем через полторы недели. Вперед, Россия!