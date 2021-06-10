Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова отреагировала на выход соотечественницы Анастасии Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос». Российская теннисистка впервые в карьере дошла до решающей игры турнира «Большого шлема», победив в полуфинале словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3.

Шарапова в Twitter опубликовала скриншот трансляции с Павлюченковой, тегнула ее и добавила три «влюбленных» эмодзи.

Примечательно, что это всего лишь второй пост Шараповой в Twitter за последний месяц — до этого она только опубликовала ироничное сообщение с критикой стримингового сервиса.

Сама Шарапова дважды выигрывала «Ролан Гаррос» — в 2012 и 2014 году.