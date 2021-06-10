В Российском футбольном союзе назвали политизированным решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу формы сборной Украины на чемпионате Европы-2020. На украинской форме изображен контур страны с полуостровом Крым, а также надписи «Слава Украине» и «Героям Слава». После запроса РФС УЕФА потребовал убрать второй лозунг, поскольку вкупе с первым он носит политический оттенок. К контуру Украины вопросов не возникло, поскольку ее территориальные границы считаются легитимными с точки зрения Генеральной ассамблеи ООН.

«УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент», — приводит «Спорт-Экспресс» заявление службы коммуникаций РФС.

Сборная Украины по футболу на Евро-2020 сыграет в группе с Нидерландами (13 июня, Амстердам), Северной Македонией (17 июня, Бухарест) и Австрией (21 июня, Бухарест).